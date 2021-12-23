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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ТРИ ФАКТА ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС АВТОМОБИЛЕЙ С ИЗМЕНЕННЫМИ VIN-НОМЕРАМИ
10:27 24.12.2021
Витебские таможенники выявили три факта ввоза на территорию ЕАЭС полуприцепов с видоизмененными VIN-номерами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в пункте пропуска «Григоровщина» два грузовика SCHMITZ и CRANEFRUEHAUF, следовавшие из Клайпеды в Российскую Федерацию, были направлены на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам таможенного досмотра авто, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам, у таможенников возникли сомнения в подлинности идентификационных номеров полуприцепов.
Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердили, что в обоих случаях VIN-номера полуприцепов подвергались изменению.
Еще в одном случае грузовик, принадлежащий казахскому перевозчику, следовал через пункт пропуска «Урбаны». Прибыв для оформления в ведомственный пункт таможенного оформления, водитель предъявил документы на полуприцеп General Trailer, который перемещал в качестве товара. Фактически нанесенный на авто идентификационный номер отличался от указанного в документах, что также послужило основанием для проведения экспертизы. Как результат - данный номер был видоизменен.
В отношении перевозчиков Витебской таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь. Помимо штрафа, санкция данной статьи предусматривает конфискацию транспортного средства.
Также материалы направлены в органы внутренних дел для принятия решений о наличии признаков преступлений, предусмотренных статьей 381 УК Республики Беларусь.
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