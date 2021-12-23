В Гродненской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 5328 млн рублей, или 101,4% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,8% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 4 675,6 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 433,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 243,6 млн рублей, или 117,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.