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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОДРОС НА 1,4%
10:03 24.12.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 5328 млн рублей, или 101,4% к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,8% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 4 675,6 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 433,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-ноября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 243,6 млн рублей, или 117,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
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