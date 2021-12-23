В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 21,2 млн тонн грузов, или 95,2% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 3 228,6 млн тонно-километров, или 103,4% к соответствующему периоду 2020 года.

В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 680,2 млн пассажиро-километров, или 89,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 97,9 млн человек, или 94,7% к январю-ноябрю 2020