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ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИТСЯ В 2 РАЗА


18:30 23.12.2021

В соответствии с Указом от 22 декабря 2020 г. № 482 с 1 января 2022 года увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, с 0,5 до 1 оклада работника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда, на реализацию данной меры будет направлено порядка 120 млн. рублей.

При этом для педагогических работников, а также для работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, единовременная выплата на оздоровление рассчитывается с учетом педагогической (учебной) нагрузки.
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