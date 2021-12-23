В соответствии с Указом от 22 декабря 2020 г. № 482 с 1 января 2022 года увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, с 0,5 до 1 оклада работника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда, на реализацию данной меры будет направлено порядка 120 млн. рублей.

При этом для педагогических работников, а также для работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, единовременная выплата на оздоровление рассчитывается с учетом педагогической (учебной) нагрузки.