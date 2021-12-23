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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 17%
17:50 23.12.2021
В январе-ноябре 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 15 379,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117% к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,6%, в обрабатывающей промышленности – 103%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 258,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,1%.
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