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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР LIFE:) ДОБАВИЛ НОВЫЕ 4G-СТАНЦИИ
15:02 23.12.2021
ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) запустило 22 и 23 декабря новые базовые станции в 16 населенных пунктах Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, все станции в частотном диапазоне 1800 МГц, что позволяет еще большему числу людей в одной локации пользоваться быстрым мобильным интернетом.
Оценить улучшение сети могут жители Брагина, Ветки, Кормы, Рогачева, Чечерска, Жлобина, Речицы, Островца, Светлогорска, Слонима и в населенном пункте Калюжки. Новые станции появились также в областных городах: в Бресте, Гомеле, Минске, Гродно (в том числе, в здании ТРЦ «Тринити»).
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