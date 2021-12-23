ЗАО «БеСТ» (мобильный оператор life:) запустило 22 и 23 декабря новые базовые станции в 16 населенных пунктах Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, все станции в частотном диапазоне 1800 МГц, что позволяет еще большему числу людей в одной локации пользоваться быстрым мобильным интернетом.

Оценить улучшение сети могут жители Брагина, Ветки, Кормы, Рогачева, Чечерска, Жлобина, Речицы, Островца, Светлогорска, Слонима и в населенном пункте Калюжки. Новые станции появились также в областных городах: в Бресте, Гомеле, Минске, Гродно (в том числе, в здании ТРЦ «Тринити»).