В январе-ноябре 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 15 379,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,6%, в обрабатывающей промышленности – 103%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 258,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,1%.