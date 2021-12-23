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ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАН НА 2022 ГОД С ПРОФИЦИТОМ В СУММЕ 347,1 МЛН. РУБЛЕЙ


14:12 23.12.2021

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич представила сенаторам законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда, бюджет фонда социальной защиты населения сформирован с профицитом в сумме 347,1 млн. рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Доходная часть бюджета фонда составит 21,4 млрд. рублей. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года – 109,5 процента.

Основным источником доходов бюджета фонда будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90 процентов или 19,4 млрд. рублей, в том числе 228 млн. рублей - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Субвенции из республиканского бюджета составят 1,7 млрд. рублей (в том числе для обеспечения сбалансированности бюджета 423,8 млн. рублей, или 2% от общей суммы доходов).

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 21,1 млрд. рублей. Темп роста к 2021 году – 109,6 процента.

Основную часть бюджета фонда в 2022 году, порядка 76 процентов, планируется направить на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате), а это 16,1 млрд. рублей.

Финансирование выплат всех видов пособий составит 4,7 млрд. рублей, в том числе на выплату пособий семей, воспитывающих детей, 2,7 млрд.рублей.

Кроме того, планируется направить средства на финансирование:

• мероприятий по обеспечению занятости населения – 42,9 млн. рублей

• санаторно-курортного лечения и оздоровления – 48,4 млн. рублей

Законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год» одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь.
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