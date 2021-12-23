ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОС НА 5,2%

13:54 23.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-ноябрь 2021 г. в текущих ценах составил 16 583,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,2% больше к уровню января-ноября 2020 г.