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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


13:32 23.12.2021

Согласно прогнозу основных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год планируется увеличение базовой ставки в 2 этапа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда, в рамках 1 этапа предусмотрено повышение базовой ставки с 1 января 2022 года до 207 рублей (по сравнению с действующим размером увеличение составит 4,5 процента).

Данная мера определена постановлением Совмина от 21 декабря 2021 г. № 738 «Об оплате труда отдельных категорий работников».

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Таким образом, принятое решение затронет порядка 850 тысяч работников бюджетной сферы.

Справочно. В текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный – 114,6 процента, реальный – 104,8 процента).

За январь-октябрь 2021 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 114,9 процента, реальный темп роста – 105,1 процента.
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