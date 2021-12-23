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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 ДОСТАВЛЕНА В БЕЛАРУСЬ
13:11 23.12.2021
Сегодня ночью на аэродром Мачулищи из Китайской Народной Республики прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с партией вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, на борту – 1,1 млн доз препарата.
Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов с посадками для дозаправки на территории Российской Федерации. Военные летчики пересекли пять часовых поясов в каждую сторону.
Это далеко не первый подобный полет в Китайскую Народную Республику и обратно. Авиабаза выполняет широкий спектр задач, в том числе в рамках международного сотрудничества.
Китайский препарат зарекомендовал себя как эффективное средство против коронавирусной инфекции COVID-19, которое эффективно предотвращает заболевание ковидом, помогает снизить риск его тяжелого течения.
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