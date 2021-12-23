Сегодня ночью на аэродром Мачулищи из Китайской Народной Республики прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с партией вакцины против COVID-19 производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, на борту – 1,1 млн доз препарата.

Полет проходил в течение девятнадцати с половиной часов с посадками для дозаправки на территории Российской Федерации. Военные летчики пересекли пять часовых поясов в каждую сторону.

Это далеко не первый подобный полет в Китайскую Народную Республику и обратно. Авиабаза выполняет широкий спектр задач, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Китайский препарат зарекомендовал себя как эффективное средство против коронавирусной инфекции COVID-19, которое эффективно предотвращает заболевание ковидом, помогает снизить риск его тяжелого течения.