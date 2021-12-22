«Евроопт» открыл более 1000 касс самообслуживания

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе торговой сети, сделать все возможное для комфорта покупателей – этим принципом на белорусском рынке руководствуется торговая сеть «Евроопт». Современным трендом, который делает процесс покупок более удобным и быстрым, стала установка касс самообслуживания. Сегодня в магазинах «Евроопт» работает уже более 1000 таких касс – больше, чем у всех других белорусских ретейлеров, вместе взятых.

Сегодня кассы самообслуживания работают более чем в 250 магазинах. А непосредственно к Новому году их количество возрастет до 300.

Этот сервис доступен покупателям не только столицы или областных центров, но и районных городов и даже сельских населенных пунктов по всей стране. При этом воспользоваться кассой самообслуживания можно не только в гипермаркетах или крупных супермаркетах, но и в магазинах формата «у дома».

Появление касс самообслуживания стало логичным продолжением концепции развития магазинов самообслуживания. Как известно, торговая сеть «Евроопт» изначально отказалась от принципа прилавочной торговли, предоставив своим покупателям возможность самостоятельного выбора любого товара, в том числе и в автолавках. А теперь в каждом четвертом магазине сети можно самостоятельно, без кассира, рассчитаться за покупки.

Покупателей привлекает удобство интерфейса сервиса – все действия на кассе самообслуживания интуитивно понятны, а на экран выводятся простые подсказки, так что запутаться в процессе оплаты сложно. Кроме того, на островках касс самообслуживания обязательно присутствует консультант, который поможет с процессом оплаты, и одновременно проследит за тем, чтобы подакцизные товары не попали в руки покупателям, которым их рано приобретать по возрасту.

– Программное обеспечение для наших касс самообслуживания программисты компании разрабатывали самостоятельно. Поэтому интерфейс касс самообслуживания предельно понятен и прост в использовании. Крупные значки, понятные формулировки и вспомогательная озвучка позволяют покупателям быстро сориентироваться, как они могут совершить покупки, – прокомментировал руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

Как правило, кассы самообслуживания предпочитают покупатели, которые оплачивают покупки безналичным способом – с помощью банковских карт. Таким образом, аудитория этой услуги самая широкая – карты уже давно перестали быть сложными для старшего поколения. А с учетом того, что покупки не требуется выкладывать на ленту, процесс оплаты получается даже быстрее, чем в обычной кассе.

И еще один момент – кассы самообслуживания помогают соблюдать социальную дистанцию между покупателями в период пандемии, что также способствует росту их популярности.

Популярность новой технологии растет: в магазинах «Евроопт», где установлены кассы самообслуживания, более 20% чеков приходиться именно на них.

– Безусловно, «Евроопт» внимательно следит за всеми трендами в сфере технологий и инновациями, которые мы стараемся оперативно внедрять. Все новинки, которые появляются в наших магазинах, прежде всего должны делать процесс покупки удобнее, комфортнее и легче. Любое нововведение должно идти на пользу нашему покупателю. При этом важно, что во всех наших магазинах, в том числе и в сельской местности, используются те же стандарты и те же технологии, как и в крупных городах – ведь люди должны иметь равный доступ к преимуществам современных форм торговли вне зависимости от того, где они проживают, – подчеркнул Егор Хрусталев.