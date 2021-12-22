В Гомельской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 6 345,6 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 5 805,4 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 8 375,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 114,9% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 273,8 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.