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ЭКОНОМИКА РБ


«САНТА БРЕМОР» ПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ


12:12 23.12.2021

Крупнейший в Беларуси производитель продуктов питания «Санта Бремор» проводит самый масштабный ребрендинг в своей истории.

Как рассказали в пресс-службе компании, корпоративным брендом станет BREMOR, а продуктовый останется без изменений – «Санта Бремор». BREMOR объединит всё, чем занимается компания, – от производства продуктов питания до экологических проектов и социальных инициатив. А «Санта Бремор» будет обозначать только «семейство продуктов» – точно так же, как сейчас марки «Матиас», «Русское море», «Бабушка Аня», «Самое время», «ЮККИ», «ТОП» и Soletto.

Это сделано для того, чтобы показать масштабы мультипродуктового бизнеса, который выпускает более 1000 видов продуктов – от рыбы и икры до блинчиков, салатов и мороженого.

Вместе с названием обновится и визуальный стиль. Элемент исторического логотипа – «женщину с рыбой» – сменит новый символ – солнце. Наименование юридического лица при этом останется прежним, чтобы не создавать партнерам трудности с документооборотом.

Для потребителей продуктов питания ничего особо не изменится: рыба, морепродукты, икра и крабовые палочки традиционно будут производиться под маркой «Санта Бремор» и сохранят привычный логотип на упаковке.

Ребрендинг обусловлен стремительным развитием бизнеса. Сейчас в Бресте выпускают более 1000 наименований продуктов в 13 категориях. География поставок – 45 стран, где компания представлена 15 торговыми марками. «Рыбный имидж», сложившийся исторически, перестал отражать широкую продуктовую специализацию компании.

«За последние годы мы стали одним из крупнейших в Европе производителей продуктов питания и, надо признать, переросли «рыбный имидж», который долгие годы нам помогал. Задачи стали серьезнее, масштабы глобальнее. Чтобы четко позиционировать себя на международном рынке, мы и создали корпоративный бренд, который будет отражать весь бизнес с его десятками торговых марок и категорий. А вот миссия останется неизменной – создавать продукты питания, чтобы делать жизнь людей лучше», – раскрывает суть преобразований директор компании BREMOR Сергей Недбайлов.

Ребрендинг также упростит идентификацию среди более 35 бизнес-юнитов группы компаний Santa. Вместе с BREMOR в нее, в частности, входят сеть магазинов «Санта», молочный производитель «Савушкин продукт» и ресторанный бизнес Santa Rest. Новый бренд придаст производителю большую индивидуальность в глазах потребителей, сотрудников и партнеров.

Под новым брендом будут реализовываться социальные и экологические инициативы. Компания уже многое сделала в этом направлении: обустроила игровую комнату в Брестской детской областной больнице, создала первую в стране корпоративную поисковую команду, передала сельским школам средства индивидуальной защиты, сделала пожертвования на восстановление костела в Будславе, закупила аппараты ИВЛ для медучреждений Бреста, оказала финансовую помощь по реабилитации спасенного медвежонка.

BREMOR – один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе. В нее входят 6 заводов в Беларуси и России, а штат сотрудников превышает 5000 человек.
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