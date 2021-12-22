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ЭКОНОМИКА РБ
СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЗА 11 МЕС. СФОРМИРОВАНО 54,1% ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:03 23.12.2021
Субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики за январь-ноябрь 2021 года сформировано 54,1 процента доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Минской области, данными плательщиками за январь-ноябрь 2021 года уплачено в бюджет 2518,0 млн. рублей налогов и платежей, из них организациями – 2282,2 млн. рублей, или 51,7 процента, индивидуальными предпринимателями – 114,0 млн. рублей, или 2,4 процента.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 7,8 процента, или на 181,3 млн. рублей.
От физических лиц за январь-ноябрь 2021 года поступило 153,0 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличены на 15,3 процента, или на 20,3 млн. рублей.
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