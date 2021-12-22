В январе-ноябре 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 29,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню января-но 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,5%, в обрабатывающей промышленности – 106,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 109,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,5%.