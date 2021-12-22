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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОССТРОИТЕЛЬСТВУ РАССМОТРЕНО ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТА


10:47 23.12.2021

Под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца 22 декабря 2021 г. состоялось заключительное заседание комиссии за период шестой сессии Совета Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, члены комиссии подробно и всесторонне рассмотрели три законопроекта.

Так, основные новации проектов законов Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» и «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» доложил Министр юстиции Сергей Хоменко, проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов» — заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Дубов.

Постоянная комиссия по законодательству и государственному строительству приняла решение рекомендовать Совету Республики одобрить названные законопроекты.

На заседании также был утвержден план работы комиссии на первое полугодие 2022 г.

Кроме того, членами комиссии было единогласно поддержано Обращение Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в Беларуси.
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