ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1%

10:37 23.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2021 г. в текущих ценах составил 19,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1% больше к уровню января-ноября 2020 г.