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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОДРОС НА 1,1%
09:08 23.12.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 5369,5 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, составил 4839,6 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 3697,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 229,7 млн рублей, или 110% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
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