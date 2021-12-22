В Витебской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 5369,5 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, составил 4839,6 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 3697,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 229,7 млн рублей, или 110% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.