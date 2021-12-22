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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС 7 ВИДЕОКАРТ СТОИМОСТЬЮ ПОРЯДКА 30 ТЫС. РУБЛЕЙ


17:40 22.12.2021

Три попытки незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза видеокарт, которые могут использоваться для майнинга криптовалют, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица» в течение двух дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-слузжбе ГТК, общая стоимость компонентов компьютерной системы по данным фактам составила порядка 30 тыс. рублей.

Во всех случаях водители легковых авто следовали по «зеленому» коридору, перемещая видеокарты в багажниках среди иных вещей. У неработающего жителя Гродненской области 3 таких компонента стоимостью порядка 8 тыс. рублей обнаружены среди коммерческой партии спортивных аксессуаров. Еще два гродненца, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, перемещали по две видеокарты общей стоимостью порядка 14 и 7 тыс. рублей.

В соответствии с ч.4 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь в отношении лиц, совершивших правонарушения, Гродненской региональной таможней вынесены постановления о наложении административных взысканий в виде штрафа – размер его составил 10% от суммы незаконно перемещаемого товара.
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