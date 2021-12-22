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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 1,6%
17:27 22.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 11,8 млн тонн грузов, или 98,4% к январю-ноябрю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1863,9 млн тонно-километров, или 104% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовалось 140,3 млн человек, или 94,9% к аналогичному периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 1044,4 млн пассажиро-километров, или 94,8% к уровню января-ноября 2020 г.
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