В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 11,8 млн тонн грузов, или 98,4% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1863,9 млн тонно-километров, или 104% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовалось 140,3 млн человек, или 94,9% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 1044,4 млн пассажиро-километров, или 94,8% к уровню января-ноября 2020 г.