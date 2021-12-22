В БелГИМ разработан и введен в эксплуатацию эталонный комплекс метрологической оценки средств измерений параметров дисперсных сред – аэрозолей, взвесей, суспензий и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, он предназначен для хранения и передачи параметров дисперсных сред, поверки и калибровки счетчиков аэрозольных частиц, анализаторов пыли, сит контрольных и анализаторов размера частиц, а также для проведения исследований и измерений различных параметров аэрозолей.

Новый эталонный комплекс состоит из трех лабораторий: измерения размера и счетной концентрации частиц в воздухе, измерения массовой концентрации частиц в воздухе и измерения размера частиц в жидкости.

Установленное в лабораториях оборудование не имеет аналогов в Республике Беларусь. Это комплекс анализаторов размера частиц, генератор монодисперсных аэрозолей с фокусировкой потока, спектрометр и лазерный аэрозольный спектрометр, калибровочная башня с эталонным спектрометром, анализатор пыли, комплект стандартных образцов размера частиц и др.

Метрологическая оценка средств измерений дисперсных сред будет востребована в таких отраслях, как приборостроение, медицина, биология, наноиндустрия, при мониторинге производственных помещений и окружающей среды.