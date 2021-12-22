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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛГИМ СОЗДАН ЭТАЛОННЫЙ КОМПЛЕКС МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД
17:15 22.12.2021
В БелГИМ разработан и введен в эксплуатацию эталонный комплекс метрологической оценки средств измерений параметров дисперсных сред – аэрозолей, взвесей, суспензий и др.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, он предназначен для хранения и передачи параметров дисперсных сред, поверки и калибровки счетчиков аэрозольных частиц, анализаторов пыли, сит контрольных и анализаторов размера частиц, а также для проведения исследований и измерений различных параметров аэрозолей.
Новый эталонный комплекс состоит из трех лабораторий: измерения размера и счетной концентрации частиц в воздухе, измерения массовой концентрации частиц в воздухе и измерения размера частиц в жидкости.
Установленное в лабораториях оборудование не имеет аналогов в Республике Беларусь. Это комплекс анализаторов размера частиц, генератор монодисперсных аэрозолей с фокусировкой потока, спектрометр и лазерный аэрозольный спектрометр, калибровочная башня с эталонным спектрометром, анализатор пыли, комплект стандартных образцов размера частиц и др.
Метрологическая оценка средств измерений дисперсных сред будет востребована в таких отраслях, как приборостроение, медицина, биология, наноиндустрия, при мониторинге производственных помещений и окружающей среды.
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