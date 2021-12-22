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ЭКОНОМИКА РБ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НАЗНАЧИЛА ЕЩЁ 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
16:47 22.12.2021
Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники в межрегиональном сообщении, а также увеличивает количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, дополнительные поезда назначены с учетом увеличения спроса на перевозки в межрегиональном сообщении между столицей нашей страны и областными центрами Гомелем и Брестом, а также Гродно, Оршей и Коммунарами.
Так, в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в сообщении Минск – Гомель назначены следующие дополнительные поезда: № 747 Гомель – Минск отправлением из Гомеля 26 декабря 2021 года, 2 и 9 января 2022 года, № 686/685 Минск – Гомель – Минск отправлением из Минска и Гомеля 2 января 2022 года.
В сообщении Минск – Брест в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно курсировать следующие поезда № 659 Минск – Брест через Лунинец, Пинск отправлением из Минска 24 декабря 2021 года, № 668/667 Брест – Минск – Брест отправлением из Бреста 2, 9 января, из Минска – 3, 9, 10 января 2022 года, № 664 Брест – Минск отправлением из Бреста 9 января 2022 года.
В сообщении Гродно – Орша – Коммунары дополнительно назначены поезда № 612/611 отправлением из Гродно и Коммунар 30 декабря 2021 года, 8 января 2022 года.
Всего на новогодние и рождественские праздники Белорусской железной дорогой уже назначено 83 дополнительных поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Гродно – Орша – Коммунары.
Также напоминаем, что в международном сообщении в праздничные дни дополнительно назначены поезда по маршрутам Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога настоятельно рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты.
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