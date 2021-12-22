ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 0,3%

16:07 22.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-октябрь 2021 г. в текущих ценах составил 13 789,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,3% меньше к уровню января-ноября 2020 г.