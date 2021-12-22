В Брестской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 года составил 6 584,9 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 13,1 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,8% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 5 916,4 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 5 042,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 282,4 млн рублей, или 114% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.