ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕН ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЕСТРА АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


14:23 22.12.2021

Завершена работа над проектом по модернизации программного обеспечения реестра адресов Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, в настоящее время этот сервис является высокотехнологичным web-приложением с картографическим интерфейсом и современным дизайном.

Разработка реестра осуществлялась специалистами Национального кадастрового агентства в период с октября 2020 г. по ноябрь 2021 г. Стоит отметить, что это первая полная модернизация ресурса, старт существованию которого был положен более 10 лет назад.

По результатам работ успешно проведены приемочные испытания модернизированного реестра адресов, а также составлен детальный план мероприятий по внедрению ресурса в промышленную эксплуатацию в территориальных организациях по государственной регистрации и земельному кадастру, обучению соответствующих специалистов, размещению web-приложения в сети Интернет, конвертации данных из действующего программного обеспечения и многое другое.

Интересной особенностью разработки явилось привлечение специалистов территориальных организаций по государственной регистрации и земельному кадастру к работам по тестированию модернизированного программного обеспечения. Такой подход применен Национальным кадастровым агентством впервые.

Если вы являетесь пользователем адресного реестра и хотели бы знать детали плана перехода на новое программное обеспечение, обратитесь в управление геоинформационных систем агентства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2021
валюта курс
EUR 2.8533
USD 2.5273
RUB 3.4228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8525 -0.0008
USD 2.5295 +0.0022
RUB 3.4280 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8500 2.8575
USD 2.5280 2.5320
RUB 3.4170 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1320
EUR/RUB 83.2000 83.5500
USD/RUB 73.8000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте