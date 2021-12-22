Завершена работа над проектом по модернизации программного обеспечения реестра адресов Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, в настоящее время этот сервис является высокотехнологичным web-приложением с картографическим интерфейсом и современным дизайном.

Разработка реестра осуществлялась специалистами Национального кадастрового агентства в период с октября 2020 г. по ноябрь 2021 г. Стоит отметить, что это первая полная модернизация ресурса, старт существованию которого был положен более 10 лет назад.

По результатам работ успешно проведены приемочные испытания модернизированного реестра адресов, а также составлен детальный план мероприятий по внедрению ресурса в промышленную эксплуатацию в территориальных организациях по государственной регистрации и земельному кадастру, обучению соответствующих специалистов, размещению web-приложения в сети Интернет, конвертации данных из действующего программного обеспечения и многое другое.

Интересной особенностью разработки явилось привлечение специалистов территориальных организаций по государственной регистрации и земельному кадастру к работам по тестированию модернизированного программного обеспечения. Такой подход применен Национальным кадастровым агентством впервые.

Если вы являетесь пользователем адресного реестра и хотели бы знать детали плана перехода на новое программное обеспечение, обратитесь в управление геоинформационных систем агентства.