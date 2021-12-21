В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 20,6 млн тонн грузов, или 99,3% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 474,1 млн тонно-километров, или 106,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовались 136,4 млн человек, или 93,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 868,3 млн пассажиро-километров, или 94,6% к уровню января-ноября 2020 г.