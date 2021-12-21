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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПРОСЕЛИ НА 0,7%
13:38 22.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 20,6 млн тонн грузов, или 99,3% к январю-ноябрю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 474,1 млн тонно-километров, или 106,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовались 136,4 млн человек, или 93,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 868,3 млн пассажиро-километров, или 94,6% к уровню января-ноября 2020 г.
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