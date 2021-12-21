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ЭКОНОМИКА РБ


СБЕР ЗАПУСТИЛ В МИНСКЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ


13:24 22.12.2021

«Сбер Экспресс», входящий в холдинг Сбер Банка, официально запустил в Минске сервис быстрой доставки ЕДУ! Товары доставляют на дом менее чем за полчаса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЕДУ! уже доступен в трех зонах Минска – районе Риги и в двух «спальниках» – Каменная Горка и Уручье. В начале 2022 года география расширится на весь Минск. В течение 2022 года сервис планирует «доехать» до областных центров.

Товары доставляют из сетей «Соседи» и «Мила». Вскоре к ним добавятся и другие ритейлеры. Вместе с продуктами питания для заказа доступны косметика, парфюмерия, средства гигиены и товары для дома – всего 25 тысяч позиций.

Сервис работает через мобильное приложение, которое можно скачать в Google Play, и в App Store. ЕДУ! запоминает покупки и пытается предугадать предпочтения пользователей, чтобы сэкономить и ускорить время сбора заказа.

Доставка заказа занимает меньше 30 минут с момента оформления. Курьеры ездят на электровелосипедах в брендированных плащах, на плечах – зеленые термосумки с айдентикой сервиса «ЕДУ!».

«Банковский холдинг Сбер Банка выходит в перспективные области, следуя нашей философии «больше, чем банк». Чувствуем себя новаторами, которые полезны белорусам не только в финансовой сфере. И при этом понимаем, что сфера доставки продуктов в Беларуси пока формируется. Мы изначально поставили перед собой высокую планку, прежде всего, в скорости доставки – не более получаса. Кроме того, мы бережно относимся к природе, поэтому используем только велосипеды, – подчеркнул председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов. – И пока это только начало: планируется быстро расширять географию доставки, магазинов и перечень позиций для заказа на дом».

Экспресс-доставка стала первым нефинансовым сервисом и позволила Сберу расширить вселенную нефинансовых сервисов в Беларуси. Ранее в страну пришла подписка СберПрайм, в рамках которой белорусам стали доступны сервис СберЗвук, онлайн-кинотеатр Okko, а также доставка еды Delivio и I-Concierge, а теперь белорусский Сбер предложил рынку собственный сервис.
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