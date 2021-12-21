В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2819,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,7% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2313,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 219,5 тыс. тонн, молока – 727,3 тыс. тонн, яиц получено 436,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,1% молока и 85% производства яиц.

На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 524,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,7 тыс. голов. Численность свиней составила 392,1 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациях заготовлено кормов 1255,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 920,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 23,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 23,1 центнера.