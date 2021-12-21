В январе-ноябре 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 15 097 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 92,8%, в обрабатывающей промышленности – 107,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,9% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,1%.