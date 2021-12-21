ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО 21 ДЕКАБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

11:59 22.12.2021 Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Президента, глава государства назначил: Сергея Шлычкова - Председателем Государственного комитета по науке и технологиям; Алексея Богданова - Министром антимонопольного регулирования и торговли; Ивана Крупко - председателем Гомельского областного исполнительного комитета; Станислава Наркевича - Заместителем Председателя Комитета государственного контроля.