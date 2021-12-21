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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО 21 ДЕКАБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
11:59 22.12.2021
Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Президента, глава государства назначил:
Сергея Шлычкова - Председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Алексея Богданова - Министром антимонопольного регулирования и торговли;
Ивана Крупко - председателем Гомельского областного исполнительного комитета;
Станислава Наркевича - Заместителем Председателя Комитета государственного контроля.
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