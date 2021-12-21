ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 2,3%


11:49 22.12.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-ноябрь 2021 г. в текущих ценах составил 17 108,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,3% больше к уровню января-ноября 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2021
валюта курс
EUR 2.8533
USD 2.5273
RUB 3.4228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8533 -0.0049
USD 2.5273 -0.0101
RUB 3.4228 +0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8460 2.8540
USD 2.5240 2.5320
RUB 3.4020 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 83.3000 83.8000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте