ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 2,3%

11:49 22.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-ноябрь 2021 г. в текущих ценах составил 17 108,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,3% больше к уровню января-ноября 2020 г.