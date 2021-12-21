22 декабря 2021 года, в профессиональный праздник – День энергетика, на втором энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») началась загрузка свежего ядерного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе генподрядчика, в 10:11 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом. Всего будут последовательно загружены 163 ТВС. Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих исследований. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Республики Беларусь.

«Самый интересный, волнующий и ответственный период сооружения атомного энергоблока – наладка и ввод его в эксплуатацию после окончания огромного объема строительных и монтажных работ. На этом этапе кубометры бетона, тонны металлоконструкций, километры кабеля и трубопроводов превращаются в живой организм, который будет функционировать и приносить пользу людям не менее 60 лет. Физический пуск можно сравнить с формированием и началом работы главного органа - сердца этого организма. Желаю нам всем успешного прохождения этого этапа», - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по атомной энергетике, президент АО АСЭ Александр Локшин.

В настоящее время Госкорпорация «Росатом» является признанным мировым лидером и единственной в мире компанией, реализующей серийное строительство атомных электростанций за рубежом. По всему миру построено 106 объектов атомной электроэнергетики российского дизайна, из них 80 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. На сегодняшний день в международном портфеле заказов Росатома – 35 блоков ВВЭР на разной стадии реализации в 12-ти странах.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 10 июня 2021 года энергоблок № 1 Белорусской АЭС, ставший первым объектом атомной электроэнергетики новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом, принят в промышленную эксплуатацию.

Справка:

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.