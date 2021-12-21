В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4 833,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. в сопоставимых ценах на 0,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 162,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 307,7 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в январе-ноябре 2020 г., молока –1 784,3 тыс. тонн (на 1,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 294,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. увеличилось на 2,4%, молока произведено 1 741,7 тыс. тонн (на 2,3% больше).