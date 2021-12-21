В январе-ноябре текущего года организации всех форм собственности построили в Беларуси 43,7 тысячи квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минархитектуры, введено в эксплуатацию 3757,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1533 тысячи квадратных метров общей площади, или 40,8 процента от общего объема введенного жилья. Из них с использованием господдержки построено 1139,9 тысячи квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1083,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 28,8 процента от общего ввода по стране.