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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ ПОСТРОИЛИ 43,7 ТЫС. КВАРТИР
10:53 22.12.2021
В январе-ноябре текущего года организации всех форм собственности построили в Беларуси 43,7 тысячи квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минархитектуры, введено в эксплуатацию 3757,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1533 тысячи квадратных метров общей площади, или 40,8 процента от общего объема введенного жилья. Из них с использованием господдержки построено 1139,9 тысячи квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1083,6 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 28,8 процента от общего ввода по стране.
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