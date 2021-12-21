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ЭКОНОМИКА РБ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БЕЛТЕЛЕКОМА ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ЯНВАРЯ
10:28 22.12.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.
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