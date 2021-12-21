ЭКОНОМИКА РБ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БЕЛТЕЛЕКОМА ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ЯНВАРЯ

10:28 22.12.2021 Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.