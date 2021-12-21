Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 декабря 2021 года выросло до 686,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 686 тыс. 294 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 677 тыс. 814 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 769 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5415 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 832 человека.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 058 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 842 тыс. 221 тест.