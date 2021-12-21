Организации – субъекты малого предпринимательства занимают в бюджете 20,6%, их поступления в бюджет Брестской области за январь-ноябрь 2021 года составили 361,8 млн. рублей, в том числе микроорганизации (численность работников до 15 человек) обеспечили поступление в размере 129,6 млн. рублей (7,4%) и малые организации (численность работников от 16 до 100 человек) – 232,3 млн. рублей (13,2%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, на долю организаций среднего предпринимательства (численность работников от 101 до 250 человек) приходится 11,2%, в бюджет области поступило 196,9 млн. рублей.

Платежи резидентов СЭЗ «Брест» составили 2,3% в доходах области, поступления сложились на уровне 39,7 млн. рублей.

Резидентами Парка высоких технологий обеспечено поступление налоговых платежей на уровне 12,8 млн. рублей, что составляет 0,7% в доходах области.