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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,1%, ОПТОВЫЙ – НА 4,1%
17:38 21.12.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 9258 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 8 787,3 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 16 380,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню января-ноября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 320 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020
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