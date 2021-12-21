В Минской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 9258 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2021 г. составил 8 787,3 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 16 380,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 320 млн рублей, или 111% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020