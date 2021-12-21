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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УПАЛИ НА 2,8%
16:00 21.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 37 млн тонн грузов, или 97,2% к объему грузов, перевезенных в январе-ноябре 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 567,8 млн тонно-километров (100,6% к январю-ноябрю 2020 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовались 94,1 млн человек, что по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. составляет 96,5%.
Пассажирооборот транспорта составил 1 125 млн. пассажиро-километров, или 96,5% к уровню января-ноября 2020
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