В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 37 млн тонн грузов, или 97,2% к объему грузов, перевезенных в январе-ноябре 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 567,8 млн тонно-километров (100,6% к январю-ноябрю 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2021 г. воспользовались 94,1 млн человек, что по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. составляет 96,5%.

Пассажирооборот транспорта составил 1 125 млн. пассажиро-километров, или 96,5% к уровню января-ноября 2020