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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНДИРЕКТОРОМ АГЕНТСТВА «МИНСК-НОВОСТИ» НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ КРИВОШЕЕВ


15:31 21.12.2021

Распоряжением председателя Мингорисполкома генеральным директором УП «Агентство «Минск-Новости» назначен Андрей Кривошеев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформации, Андрей Кривошеев родился 2 декабря 1981 г. Уроженец Волгограда (Россия), выпускник Белорусского национального технического университета (факультет гуманитарного образования и управления). С 2002 по 2007 г. был корреспондентом и специальным корреспондентом Белтелерадиокомпании. С 2007-го — политический обозреватель, создатель и ведущий авторских проектов Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. В феврале 2020 г. избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Является автором телепроектов «Диалоги о цивилизации», «Проект И», «24 вопроса», «Специальный репортаж», аналитических программ «Главный эфир», «В центре внимания», «Панорама», «Деловая жизнь», «Новости» и других, выходящих в эфире канала «Беларусь 1».

Андрей Кривошеев — соорганизатор сообщества журналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья — Сябры» наряду с журналистами Еленой Еловик, Вадимом Гигиным и генеральным директором радиостанции «Говорит Москва» Владимиром Мамонтовым.

Напомним, в структуру холдинга входят информагентство «Минск-Новости» (minsknews.by), газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели», «Радио-Минск».
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