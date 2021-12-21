ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,8%

15:09 21.12.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-октябрь 2021 г. в текущих ценах составил 28 833,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,8% по сравнению с январем-ноябрем 2020 г.