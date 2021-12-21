В январе-октябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6189,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,7% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 254,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 483 тыс. тонн, молока – 1 852,3 тыс. тонн, яиц получено 1 143,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 88,8% производства яиц.

На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 941,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 326,1 тыс. голов. Численность свиней составила 607,7 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 160 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 2 113,6 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 33 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 29,8 центнера.