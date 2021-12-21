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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПОДРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 0,1%
13:42 21.12.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 16 368,7 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота города, в январе-ноябре 2021 г. составил 15 654,8 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 77 003,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января-ноября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 1 353,3 млн рублей, или 116,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.
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