В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2021 г. составил 16 368,7 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота города, в январе-ноябре 2021 г. составил 15 654,8 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-ноябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 77 003,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января-ноября 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 1 353,3 млн рублей, или 116,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2020 г.