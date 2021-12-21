МАЗ в Украине отгрузил 1000-ый грузовик клиенту из Днепропетровской области, чем поставил новый рекорд продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, благодаря такому количеству поставок новой техники МАЗ на украинском рынке побит рекорд продаж 10-летней давности.

Юбилейным – 1000-ым – грузовиком МАЗ в 2021 году стал 30-тонный самосвал МАЗ 6516 с колесной формулой 8*4 и кузовом объемом 21 куб м.

Этой планки никому из автопроизводителей не удавалось достичь за предыдущие 10 лет. Данному результату способствовал как абсолютно иной подход к сервисной поддержке клиента и расширение авторизированных СТО, так и уникальные льготные программы финансирования, которые доступны клиентам МАЗ в Украине.