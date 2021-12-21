В Минске на 1 декабря применяют упрощенную систему налогообложения 93,1 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,7 тыс. организаций и 67,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 2,5%.

От данной категории плательщиков поступило 648,1 млн. рублей, в том числе от организаций – 474,6 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 173,5 млн. рублей.