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ЭКОНОМИКА РБ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ 66,3% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:54 21.12.2021
В Минске на 1 декабря применяют упрощенную систему налогообложения 93,1 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,7 тыс. организаций и 67,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 2,5%.
От данной категории плательщиков поступило 648,1 млн. рублей, в том числе от организаций – 474,6 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 173,5 млн. рублей.
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