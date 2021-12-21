Компания «Савушкин продукт» провела редизайн упаковки и изменила привычный вид ПЭТ-бутылок в линейке питьевых йогуртов «TEOS».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, благодаря новой эргономичной форме бутылочку с йогуртом теперь будет удобнее держать в руке и употреблять продукт на ходу. Основные элементы дизайна на этикетке стали крупнее. Значит, стало легче идентифицировать продукт на молочной витрине.

Питьевые йогурты «TEOS» приобрели новую форму. Их начали разливать в ПЭТ-бутылки с равномерно закругленной поверхностью. Внесены изменения и в дизайн этикетки. Продукт в обновленном виде уже поставляется в магазины и торговые сети республики.

Название бренда стало крупнее и размещается на этикетке вертикально. Для удобства потребителей блоки информации о преимуществах продукта тоже стали более заметными и структурированными с ярко выраженным стал акцент на чистом составе йогурта и количестве содержащегося белка. А динамичная плашка «AСТIVE» обращает внимание на целевую аудиторию йогурта: людей, ориентированных на активный и здоровый образ жизни.

В семействе питьевых йогуртов «TEOS» представлено четыре вкуса: натуральный без сахара, со вкусом черники, вишни-граната и манго. Чтобы вкус продукта хорошо идентифицировался, изображение соответствующей фудзоны тоже стало больше.

Задача нового дизайна – улучшить визуальное восприятие питьевых йогуртов «TEOS» и помочь потенциальному покупателю быстрее найти нужный продукт. Бутылки скругленной формы более практичны в использовании – они меньше подвержены деформации, их удобно держать в руке.

Обновленные ПЭТ-бутылки вмещают в себя 260 грамм продукта. Питьевые йогурты «TEOS» обладают жирностью 1,8-2% и низкой калорийностью. В 100 граммах натурального йогурта содержится 53,2 килокалорий, в продуктах с ягодно-фруктовыми вкусами – 71 килокалория. Благодаря наличию полезных веществ и бифидобактерий, высокому содержанию белка и низкой энергетической ценности он представляет интерес для всех, кто придерживается правильного питания и здорового образа жизни.

Под торговой маркой «TEOS» выпускаются йогурты, содержащие в два раза больше белка, чем классические йогурты. Продукт изготавливается из нормализованного пастеризованного молока со внесением закваски, состоящей из термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. При его производстве используются только натуральные компоненты.