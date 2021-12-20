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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛИСЬ НА 2,6%
12:17 21.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 60,7 млн тонн грузов, или 97,4% к январю-ноябрю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 26,4 млрд тонно-километров, или 99,97% к соответствующему периоду 2020 года.
В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 8 646,2 млн пассажиро-километров, или 124,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 566,8 млн человек, или 97,3% к январю-ноябрю 2020 г.
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