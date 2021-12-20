В январе-ноябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 60,7 млн тонн грузов, или 97,4% к январю-ноябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 26,4 млрд тонно-километров, или 99,97% к соответствующему периоду 2020 года.

В январе-ноябре 2021 г. пассажирооборот составил 8 646,2 млн пассажиро-километров, или 124,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 566,8 млн человек, или 97,3% к январю-ноябрю 2020 г.