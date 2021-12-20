В январе-ноябре 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 20 241,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню января-ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,1%.