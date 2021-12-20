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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛ 4,6%
11:42 21.12.2021
В январе-ноябре 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 20 241,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,6% к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,1%.
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