ЭКОНОМИКА РБ

В КОМПАНИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

11:16 21.12.2021 В индустриальном парке «Великий камень» вчера прошла церемония передачи полномочий генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, генеральным директором Компании по развитию индустриального парка назначен Ли Чжунхань. Ранее руководитель трудился на разных должностях в Министерстве транспорта КНР и корпорации China Merchants Group, являющейся одним из акционеров «Великого камня». На последней должности – начальника департамента внешних связей и международного сотрудничества корпорации, работал с 2018 года. В ходе церемонии Янь Ган, покидающий пост, был награжден знаком отличия «Великого камня».